«ДТЕК Східенерго» проведе реконструкцію двох енергоблоків Кураховської ТЕС

Велика енергогенеруюча компанія ТОВ «ДТЕК Східенерго» має намір провести реконструкцію 3-го і 4-го енергоблоків Кураховської ТЕС.

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному в газеті «Урядовий кур'єр» (№134 від 28 липня 2012 року).

Згідно з повідомленням, компанія оголосила про проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг.

Зокрема, тендер включає модернізацію комплексних розподільчих пристроїв (КРП 6/0,4 кВ і КРП 6 кВ), зокрема розробку проектно-кошторисної документації, постачання, демонтажні, монтажні і пуско-налагоджувальні роботи, гарантійні випробування, гарантійне обслуговування.

Довідка УНІАН. ТОВ «Східенерго», яке входить до складу ТОВ «ДТЕК», займає лідируючу позицію на ринку теплової генерації (за підсумками 2008 року – 25,4% відпуску електроенергії ТЕС України). Експлуатує Зуївську, Кураховську і Луганську теплові електростанції. Сумарна встановлена потужність блоків компанії становить 4 105 Мвт.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Сістем Кепітал Менеджмент» (СКМ). 100% акцій компанії СКМ належить бізнесменові Рінату Ахметову.

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