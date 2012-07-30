Через негоду знеструмлено понад 90 населених пунктів у сімох областях України

В Україну в ніч на 30 липня через несприятливі погодні умови (дощ, пориви вітру), в результаті спрацювання систем захисту ліній електропередач, знеструмлено 92 населених пункти в семи областях.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Зокрема, без електропостачання залишилися 26 н.п. в Закарпатській області, 24 - у Львівській, 18 - в Івано-Франківській, 10 - у Волинській, 7 - у Дніпропетровській, 4 - у Запорізькій, 3 - в Кіровоградській.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.