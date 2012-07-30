Сьогодні до ночі повинна з'явитися гаряча вода у столичних мікрорайонах, які обслуговує ТЕЦ-6 і яким на тиждень затримали включення гарячого водопостачання після планових випробувань. Про це повідомляють в інформаційній службі ПАТ “Київенерго”.

Як повідомили у службі, зараз відбувається заповнення системи і до ночі гаряча вода повинна з'явитися в будинках.

Проте на сайті “Київенерго” офіційного повідомлення про це поки що немає — там досі розміщено роз'яснення про причини, через які не було своєчасно подано гарячу воду.

Як повідомляв УНІАН, гідравлічні випробування тепломереж у частині Дніпровського, Деснянського та Оболонського районів, які обслуговують ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, проводилися з 9 по 23 липня 2012 року.

Проте своєчасно, 23 липня, гарячу воду споживачам ТЕЦ-6 включено не було — ПАТ “Київенерго” послалася на те, що 23 липня газопостачальна організація обмежила обсяги газу для цієї теплоелектроцентралі.

Як наслідок, у будинках мешканців декількох масивів гарячої води не було ще тиждень (до зони обслуговування ТЕЦ-6 потрапляють Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Подільський райони, частина Шевченківського, а також житлові масиви Троєщина, Лісовий, Воскресенка, Оболонь, Куренівка, Виноградар, Поділ. У цих районах ТЕЦ-6 забезпечує гаряче водопостачання і централізоване опалювання 2118 житлових будинків, 62 медичних установ, 159 дитячих садків, 125 шкіл, 1393 відомств).

Причиною обмеження газопостачання стала заборгованість ПАТ «Київенерго» за спожитий газ. Компанія заявила, що зможе погасити її, тільки-но одержить з бюджету компенсацію різниці між встановленими тарифами на теплову енергію і собівартістю її виробництва. Ситуацію протягом минулого тижня намагалися врегулювати “Київенерго”, “Київгаз” і Київська міськдержадміністрація. Минулого четверга, 26 липня, КМДА повідомила, що виконала всі необхідні процедури і тепер чекає надходження коштів державної субвенції на погашення боргу за різницю в тарифах на теплову енергію.

Також нагадаємо, що тижневі затримки відновлення гарячого водопостачання після планових випробувань в районах обслуговування ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 почалися з липня 2010 року. Тоді "Київенерго" не включила своєчасно гаряче водопостачання споживачам ТЕЦ-6, пославшись на те, що газопостачальна компанія припинила подачу газу на ТЕЦ-6 через борги. “Київенерго” заявила, що заборговувала за газ у зв'язку з тим, що КМДА не переказала їй коштів на погашення заборгованості за компенсацією різниці в тарифах.

Крім того, споживачам ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 запам'яталося відключення гарячої води, яке пояснювалося подібними боргами і було здійснене взимку 2011 року. Тоді з 20 по 27 січня у будинках і установах цих мікрорайонів не було гарячої води. Температура надворі коливалася від 10-11 вночі до 5-7 вдень градусів морозу.