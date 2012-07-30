«Вугілля України» залучило в «Укрексімбанку» кредити на 200 млн. грн

Державне підприємство «Вугілля України» залучило у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») два кредити по 100 млн. грн кожен.

Про це сказано у повідомленні про підсумки відповідних відкритих торгів, оприлюдненому на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, договори підписано 20 липня 2012 року. Вартість послуг банку становитиме 17,99 млн. грн і 21,02 млн. грн для першого і другого кредитів відповідно.

Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором Оптового ринку вугільної продукції і здійснює продаж майже всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що перебувають в управлінні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.