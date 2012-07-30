Негазифікованим селам можуть встановити пільгові тарифи на електроенергію

Сьогодні у Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про внесення змін до статті 17 Закону «Про електроенергетику» (щодо встановлення пільгових тарифів для сільського населення, не забезпеченого централізованим газопостачанням)».

Авторами відповідного законопроекту є народні депутати Микола Томенко, Іван Кириленко та Валерій Кравчук («БЮТ-Батьківщина»).

Законопроектом пропонується встановити тариф на електроенергію для населення сільських населених пунктів, не забезпечених централізованим газопостачанням, у розмірі 70% діючого тарифу для відповідної групи населення, повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка.

Необхідність встановлення пільгових тарифів для сільського населення, не забезпеченого централізованим газопостачанням, зумовлена існуванням великої кількості сільських населених пунктів, які, через відсутність централізованого газопостачання, змушені на 100% використовувати електроенергією для забезпечення своєї життєдіяльності.

За словами авторів законопроекту, наслідками фінансово-економічної кризи в Україні на сьогодні є високий рівень безробіття та значне зниження доходів населення. На фоні цих факторів навіть незначне підвищення цін на електроенергію призводить до масового зубожіння населення, особливо сільського, та виникнення значної заборгованості з оплати цих послуг.

М.Томенко переконаний, що прийняття законопроекту та встановлення пільгових тарифів для сільського населення, не забезпеченого централізованим газопостачанням, дозволить знизити соціальну напругу та стане прикладом реальної дієвої підтримки і захисту села.