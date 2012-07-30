«Київенерго» підтверджує, що отримало додаткові обсяги газу для ТЕЦ-6, необхідні для відновлення гарячого водопостачання

ПАТ «Київенерго» отримало додаткові обсяги (ліміти) газу для теплоелектроцентралі №6, повідомляє прес-служба підприємства.

Зазначають, що газ потрібен для запуску в роботу енергоблоку, який виробляє електричну енергію, бо через спеку відбулося зростання обсягів споживання електроенергії. Саме завдяки запуску енергоблоку у свою чергу стало можливим виробництво теплової енергії. Це дозволяє відновити гарячу воду мешканцям частини Дніпровського, Деснянського та Оболонського районів столиці, зазначають у повідомленні. Але в компанії кажуть, що наразі питання стабільного газопостачання, а відтак і гарячого водопостачання мешканців, залишається невирішеним. Його остаточне врегулювання можливе лише тоді, коли «Київенерго» розрахується за борги перед газопостачальником. Цей крок напряму залежить від перерахування Компанії компенсації із різниці між встановленими тарифами та собівартістю виробництва теплової енергії. «Оскільки запуск обладнання ТЕЦ – це складний і тривалий технологічний процес, тому відновлення гарячого водопостачання споживачам триватиме кілька годин. Таким чином, мешканці вказаних районів отримають гарячу воду орієнтовно протягом доби 30 липня, окрім тих будинків, де гаряче водопостачання може бути відсутнім з інших об’єктивних причин – пошкодження тепломереж, їхня реконструкція тощо.

Нагадаємо, 23 липня 2012 року газопостачальна організація обмежила обсяги газу для ТЕЦ-6 «Київенерго». Це унеможливило відновлення гарячого водопостачання після проведення гідравлічних випробувань тепломереж в частині Дніпровського, Деснянського та Оболонського районів столиці. Заборгованість «Київенерго» за спожитий газ становить 2,8 млрд. гривень. Водночас заборгованість бюджету перед «Київенерго» із різниці між чинними тарифами на теплову енергію та собівартістю її виробництва становить 3,328 млрд. гривень станом на 1 липня 2012 року.

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Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.