«Центренерго» має намір залучити кредити на 489 млн грн

Енергетична компанія «Центренерго» оголосила тендер на залучення двох кредитних ліній на загальну суму 489 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія має намір залучити непоновлювані кредитні лінії з лімітами 228 млн грн і 261 млн грн.

Також вказується, що конкурсні пропозиції приймаються до 30 серпня.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДЕК «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належить «Альфа -Банку».

В середині червня 2012 року Фонд державного майна України заявив про намір оголосити в серпні ц.р. приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 53,289% держпакета акцій ВАТ «Центренерго».