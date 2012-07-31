Нафта напередодні засідання ФРС торгується різнонаправлено

Світові ціни на нафту демонструють змішану динаміку у вівторок на тлі прагнення ринку до обережності напередодні початку дводенного засідання Комітету з відкритих ринків Федрезерву, повідомляє РІА Новости.

Вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку станом на 08.36 мск зросла на 0,19 долара, або на 0,21%, - до 89,97 долара за барель. Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,02 долара, або на 0,02%, - до 106,18 долара за барель.

На поточному тижні очікується також засідання ЄЦБ, за яким інвестори будуть стежити з не меншою увагою. Побоювання викликає й невизначеність із боргами Греції. Лідери правлячої коаліції напередодні не змогли домовитися про скорочення витрат на 11,5 мільярда євро, що є необхідною умовою для отримання чергового траншу фіндопомоги від міжнародних кредиторів.

Греції загрожує дефолт вже 20 серпня, якщо вона не отримає черговий транш кредитної підтримки ззовні або не зможе зайняти на ринку на короткий термін для погашення облігацій більш ніж на 3 мільярди євро. "Трійка" відмовляється виділити гроші, поки в Афінах не заощадять обіцяну суму.