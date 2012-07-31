ВР надала держгарантії за кредитом Китаю на 29,5 млрд грн для заміщення газу вугіллям

Верховна Рада Україна прийняла закон, яким надаються державні гарантії за кредитом Державному банку розвитку Китаю на суму 29,5 млрд грн для реалізації проектів із заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобутку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний Закон "Про державний бюджет на 2012 рік" (в частині фінансування проектів заміщення природного газу) "підтримали 263 народних депутати із 276, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає збільшення загального обсягу держгарантій на 2012 рік з 15 млрд грн до 44,5 млрд грн.

Рішення про те, яким компаніям, які реалізують проекти із заміщення природного газу вугіллям вітчизняного видобутку, давати держгарантії, приймає уряд.

При цьому документом передбачено особливе послаблення для компаній-претендентів на отримання кредиту в Держбанку розвитку Китаю - суб'єкти, що реалізують проекти із заміщення газу вугіллям, не зобов'язані подавати забезпечення виконання зобов'язань перед державою та звільняються від плати за одержання держгарантій.

У підписаній міністром енергетики та вугільної промисловості Юрієм Бойком пояснювальній записці до проекту закону сказано, що в даний час на складах вугільних підприємств зберігається більше 2 млн тонн вугілля і ще 4 млн тонн є на складах теплоенергетики.

«Це загрожує непередбачуваними негативними соціально-економічними наслідками», - сказано в пояснювальній записці.

Міністр енергетики та вугільної промисловості також уточнив, що кредит у розмірі 3,6 млрд доларів від Держбанку Китаю розрахований на 5 інноваційних проектів, які будуть реалізовані в трьох областях України.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України і Державний банк розвитку Китаю підписали протокол про співпрацю із заміщення споживання природного газу вугіллям.

Положення протоколу передбачають можливість відкриття Держбанком розвитку КНР кредитної лінії для фінансування проектів із заміщення споживання природного газу вітчизняним вугіллям на загальну суму 3,656 млрд доларів.

В Україні вже реалізуються спільні з китайською стороною проекти у вугільній галузі. Держбанк Китаю і Міністерство фінансів України 28 грудня 2011 року підписати угоду про довгостроковий кредит на суму 85 млн доларів на реконструкцію і модернізацію шахти ім. Мельникова ВАТ "Лисичанськвугілля". Перший транш у розмірі 16 млн доларів був отриманий в червні 2012 року.

Також уряд Китаю виділить Україні 372 млн 300 тис. доларів на будівництво «Повітряного експресу» - залізничної гілки від аеропорту «Бориспіль» до станції «Київ-Пасажирський».