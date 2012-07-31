«Укргазвидобування» за перше півріччя збільшила видобуток газу на 1%

Найбільша українська газовидобувна компанія «Укргазвидобування» в січні-червні 2012 року збільшила видобуток газу до 7,554 млрд кубометрів, що на 1% перевищило обсяг видобутку за аналогічний період 2011 року, йдеться в повідомленні компанії.

Компанія «Укргазвидобування», що є «дочкою» державного енергохолдингу «Нафтогаз України», з початку поточного року також видобула 353 000 тонни нафти й конденсату, що відповідає рівню видобутку за аналогічний період 2011 року.

Введення в експлуатацію нових свердловин поточного року збільшилося до 35 із 32 за шість місяців минулого року.

У січні-червні 2012 року буровими підрозділами «Укргазвидобування» пробурено 123 тис. м (134 тис. м у січні-червні 2011 року), із яких 50 тис. м експлуатаційного і 73 тис. м розвідувального буріння.

Довідка УНІАН. Частка «Укргазвидобування» в загальноукраїнському видобутку газу знаходиться на рівні 75%. До складу компанії входять 4 газопромислових управління: «Шебелинкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування».

В 2011 році «Укргазвидобування» збільшила видобуток газу на 0,5%, порівняно з 2010 роком – до 14,911 млрд куб. м, а також збільшила видобуток нафти й газового конденсату на 0,5% – до 690 тис. тонн.