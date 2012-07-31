Проект з Китаєм дозволить зменшити споживання газу на 3 млрд куб. м - Міненерговугілля

Реалізація підписаної Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Держбанком розвитку КНР угоди, що передбачає можливість відкриття для України кредитної лінії на суму 3,656 млрд дол. для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям дозволить зменшити щорічне споживання імпортного природного газу на 3 млрд куб. м, повідомили УНІАН в Міненерговугілля.

Як відзначили в міністерстві, внаслідок зниження обсягів споживаного природного газу економія валютних коштів щорічно в середньому складе до 1,5 млрд дол. Також буде зменшено обсяг бюджетних видатків до 150 млн грн на рік через відсутність необхідності відшкодування вартості ціни газу на виробництво теплової енергії для населення. Заміщення споживання природного газу українським вугіллям також повинно забезпечити стабільний ринок збуту для вітчизняних вугледобувних підприємств до 10 млн тонн вугілля щорічно.

Нагадаємо, 13 липня ц.р. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Держбанк розвитку КНР підписали угоду, що передбачає можливість відкриття для України спеціальної кредитної лінії на суму 3 млрд 656 млн дол. для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям. В рамках даної програми передбачається реалізувати ряд проектів з переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також будівництво заводів з газифікації бурого і кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 липня 2012 року прийняла Закон України Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (щодо фінансування проектів заміщення природного газу). Метою даного закону є врегулювання питання надання державних гарантій для залучення кредитних коштів Державного банку розвитку КНР на фінансування програми заміщення споживання імпортного природного газу вугіллям вітчизняного видобутку.