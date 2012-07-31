«Чорноморнафтогаз» планує збільшити видобуток газу в 2013 році на 43,5%

Великий український видобувач газу державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» планує в 2013 році збільшити видобуток газу на 43,5% - до 1,65 млрд кубометрів з 1,115 млрд кубометрів, запланованих на 2012 рік, повідомила прес-служба компанії.

Минулого місяця «Чорноморнафтогаз» вийшов на історичний максимум добового видобутку природного газу на чорноморських родовищах - більше трьох мільйонів кубометрів.

«За рахунок активних робіт на шельфі Чорного моря загальний видобуток Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» в червні-липні досягла і тримається в районі позначки 3,3 млн кубометрів на добу і перевищує показники за аналогічний період минулого року на 21%, або більш ніж на 500 тис. кубометрів», - повідомляє компанія в прес-релізі.

Загальний обсяг видобутку газу компанією в першому півріччі 2012 року зріс до 542,5 млн кубометрів з 481 млн кубометрів за аналогічний період 2011 року.

Ще більш значного збільшення видобутку ця «дочка» держхолдингу «Нафтогаз України» очікує після введення в експлуатацію восени 2012 року Одеського і Безіменного родовищ газу.

«На платформі БК-1 нового (Одеського) родовища високотехнологічна СПБУ «Петро Годованець» продовжує буріння другої свердловини і йде будівництво 87-кілометрового підводного газопроводу, який з'єднає БК-1 з діючою платформою на Голіцинському газоконденсатному родовищі. Таким чином, стане можливо подати газ з промислу в діючий газопровід і далі - на берег», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного та Азовського морів.

В даний час на шельфі Чорного та Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовище.

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