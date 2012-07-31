У вугільній галузі зросла кількість смертей

У першому півріччі 2012 року кількість нещасних випадків із смертельним наслідком на виробництві у вугільній галузі України збільшилася на 23% до 69 випадків проти 56 минулого року.

Як повідомили УНІАН у Профспілці працівників вугільної промисловості України, дані про кількість смертей у вугільній промисловості були обнародувані на колегії Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки.

За даними Держгірпромнагляду, найчастіше до загибелі працівників приводили обвали вугілля і порід крівлі - 12 випадків. Стільки ж працівників загинуло через порушення техніки експлуатації підземного локомотивного і конвеєрного транспорту. В результаті серцево-судинних патологій на робочому місці померли 10 робітників, а від вибухів метану загинуло 9 чоловік.

Разом з тим у першому півріччі в галузі кількість травмованих зменшилося на 14%.

«За шість місяців цього року у вугільній галузі було травмовано 1838 працівників», - йдеться в повідомленні Держгірпромнагляду.

Під час колегії наголошувалося, що важливою складовою підвищення рівня охорони праці є вдосконалення законодавчої і нормативно-правової бази у сфері охорони праці і приведення її у відповідність з міжнародними конвенціями, ратифікованими в Україні.

Так, за даними Держгірпромнагляду, за 6 минулих місяців було переглянуто і узгоджено лише 9 правових актів, тоді як усього необхідно провести таку роботу з більш ніж 60 документами.

Як повідомляв УНІАН, у липні набув чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці». Закон передбачає, що діти, батьки яких мають стаж підземної роботи не меншого 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, зараховуються поза конкурсом за особистим вибором спеціальності в державні і комунальні вищі і професійно-технічні навчальні заклади України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

30 липня Президент підписав закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування вдів померлих пенсіонерів вугільних підприємств, які за життя мали право на безплатне отримання побутового палива». Документ вводить єдиний підхід до звільнення від оподаткування побутового палива (або отримання за нього грошової компенсації), наданого як вдовам шахтарів, загиблих на виробництві, так і вдовам померлих шахтарів-пенсіонерів, які мали таке право за життя.

Довідка УНІАН. На шахтах України, за інформацією Держгірпромнагляду, в 2009 році загинуло 151 чол., у 2010-му – 131, у 2011-му – 155 чоловік.