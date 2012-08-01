Нафта дешевшає на даних з ділової активності в промисловості Китаю

Світові ціни на нафту знижуються в середу після звісток про падіння індексу ділової активності в промисловості Китаю в липні, свідчать дані торгів, повідомляє РІА «Новини».

Вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку станом на 09.37 мск знизилася на 0,08 долара, або на 0,09%, - до 87,98 долара за барель. Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,37 долара, або на 0,35%, - до 104,55 долара за барель.

Державне управління статистики КНР повідомило про зменшення індексу PMI в промисловості до 50,1 пункту, що стало найнижчою позначкою за вісім місяців. Аналітики очікували зростання до 50,5 пункту.

"Нафта очікувано реагує зниженням на новини з промисловості Китаю. Крім того, ціни падають на побоюваннях, що Федрезерв та ЄЦБ не зроблять ніяких нових кроків", - вважає керуючий директор IHS Consulting в Сінгапурі Віктор Шум (Victor Shum), чий коментар наводить агентство Bloomberg .

Більш різке падіння вартості "чорного золота" обмежує публікація оцінки індексу PMI у виробничому секторі Китаю банком HSBC спільно з дослідницькою організацією Markit Economics. Згідно з остаточною оцінкою, показник в липні зріс до 49,3 пункту з 48,2 у червні.

Пізніше в середу стануть відомі дані щодо запасів сировини на гуртових складах США за минулий тиждень. Як вважають аналітики, міністерство енергетики країни повідомить про зменшення запасів на 1 мільйон барелів до 379,1 мільйона