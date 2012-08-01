Мито на експорт нафти з РФ знижується на 32,7 долара

Експортне мито на нафту з РФ з 1 серпня 2012 року знижується на 32,7 долара - до 336,6 долара за тонну з 369,3 долара за тонну в липні. Відповідну ухвалу раніше прийняв уряд РФ, повідомляє РІА «Новини».

Пільгове експортне мито на нафту з Прирозломного родовища, низки родовищ Східного Сибіру і Північного Каспію з 1 серпня знижується на 24,6 долара - до 148,4 долара за тонну з нинішніх 173 доларів за тонну. Пільгове мито для надв'язкої нафти зменшиться до 33,6 долара проти 36,9 долара за тонну.

Уніфікована ставка експортного мита на нафтопродукти в серпні становитиме 222,1 долара проти 243,7 долара в липні, підвищене експортне мито на бензин - 302,9 долара проти липневих 332,4 долара. Мито на ЗВГ з 1 серпня становить 68,9 долара за тонну.

Пільгові експортні мита на надв'язку нафту і нафту з Прирозломного родовища, що розробляється "Газпромом" на шельфі Печорського моря, були введені з 1 липня.

Система розрахунку експортних мит на нафту і нафтопродукти "60-66" запроваджена в РФ з 1 жовтня 2011 року. Нова формула розрахунку мита на нафту враховує не 65% різниці між ціною моніторингу і ціною нафти к 182,5 долара за тонну, а 60%.

Ставки мит на світлі і темні нафтопродукти уніфіковані на рівні 66% мита на нафту, при цьому зберігається підвищений рівень мита на експорт бензину - 90% мита на нафту. З 2015 року ставки експортних мит на темні нафтопродукти буде підвищено до рівня мита на сиру нафту.