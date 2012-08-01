Україна залучить 200 млн євро кредиту ЄІБ на реабілітацію гідростанцій

Кабінет міністрів України схвалив залучення держкомпанією "Укргідроенерго" кредиту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на 200 млн євро на реалізацію проекту реабілітації гідроелектростанцій компанії.

Відповідне рішення закріплено розпорядженням уряду №519-р від 25 липня 2012 року, текст якого розміщено на порталі Кабінету міністрів.

"Визнати за доцільне залучення позики від ЄІБ для реалізації інвестиційного проекту "Реабілітація гідроелектростанцій" у розмірі 200 млн євро", - йдеться в документі.

Кабмін також доручив Мінфіну, Міненерговугілля і НКРЕ підписати з "Укргідроенерго" договір про надання субкредиту, передбачивши в ньому вид забезпечення виконання зобов'язань із обслуговування та погашення позики у розмірі 200 млн євро.

Розмір плати за надання кредиту "Укргідроенерго" становить 2% річних вибраної і непогашеної суми позики.

Як повідомлялося раніше, Кабмін розпорядженням №581-р від 22 червня 2011 року схвалив залучення "Укргідроенерго" кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на 200 млн євро на реалізацію проекту реабілітації гідроелектростанцій.

Таким чином, на проект реабілітації гідромеханічного та електромеханічного обладнання "Укргідроенерго" ЄБРР і ЄІБ сумарно надається 400 млн євро.

За підсумками реалізації проекту оновлення обладнання електростанцій "Укргідроенерго" встановлена потужність її ГЕС і ГАЕС збільшиться на 10%. Окрім максимального використання виробничих потужностей, також буде підвищено надійність і ефективність роботи станцій, буде досягнуто вищого рівня безпеки експлуатації гідротехнічних споруд і покращено екологічну ситуацію в навколишньому середовищі в районі басейну Дніпра.

Довідка УНІАН. ПАТ "Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра й Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 5007,6 МВт.

100% акцій ПАТ належить НАК "Енергетична компанія України", якою володіє держава.