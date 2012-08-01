«Київенерго» зменшило борг перед "Нафтогазом"

Компанія «Київенерго», що входить до енергохолдингу ДТЕК, перерахувала НАК «Нафтогаз України» 742 млн грн, які були отримані від Київської міської держадміністрації як розрахунок за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії на потреби населення, зменшивши, таким чином, свій борг перед «Нафтогазом» до 1,8 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Київенерго", погашення частини боргу за газ відбулося відразу після того, як на рахунок компанії 31 липня надійшли кошти від КМДА з компенсації різниці між собівартістю виробництва теплоенергії та діючими тарифами на тепло для потреб населення в Києві.

Ці кошти КМДА отримала з державного бюджету для погашення боргу перед компанією відповідно до постанови Кабінету міністрів України №517 від 11.06.2012 р. «Про затвердження Порядку й умов надання в 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги централізованого водопостачання й водовідведення, які вироблялися, транспортувалися і постачалися населенню, що виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії й послуг із централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, які затверджувалися і/або узгоджувалися органами державної влади або місцевого самоврядування».

«Сподіваємося, що завдяки погашенню принаймні частини боргу за газ ситуація з обмеженням газопостачання, як це було недавно на ТЕЦ-6, найближчим часом не повториться. Однак решта некомпенсованої різниці в тарифах, а, отже, й борг перед газовиками, не дає нам довгострокових гарантій подальшого стабільного газопостачання», – зазначила фінансовий директор ПАТ «Київенерго» Тетяна Грязнова.

Таким чином, із урахуванням отриманої частини компенсації, заборгованість із різниці в тарифах перед «Київенерго» на 01.08.2012 р. становить понад 2,7 млрд гривень. Разом із тим, заборгованість компанії перед газовиками за спожитий на теплоенергію для населення газ зменшилася до 1,8 млрд гривень.

Нагадаємо, 23 липня 2012 газопостачальна організація обмежила обсяги газу для ТЕЦ-6 «Київенерго». Це зробило неможливим відновлення гарячого водопостачання в частині Дніпровського, Деснянського й Оболонського районів столиці після проведення там гідравлічних випробувань тепломереж. Тільки 30 липня ТЕЦ-6 отримала обсяги газу й змогла відновити гаряче водопостачання киян.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує й постачає теплову й електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії.

У вугільний сегмент ДТЕК входять ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальних фабрики), ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальних фабрики), «Шахта «Білозерська», п'ять збагачувальних фабрик, а також активи в Росії: ВАТ «Шахтоуправління «Обухівське» (1 шахта, 1 збагачувальна фабрика), ВАТ «Донський антрацит» (1 шахта), ТОВ «Сулинантрацит» (1 шахта).

Сегмент генерації представлено ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго» і ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго».

ТОВ «Сервіс-Інвест», ПАТ «ДТЕК ПЕС-Енерговугілля», ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», ПАТ «ДТЕК Дніпробленерго» і ПАТ «ДТЕК Крименерго» представляють сегмент передачі й продажу електроенергії.

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