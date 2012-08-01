Кабмін відклав питання про ТЕО будівництва LNG-терміналу на прохання Порошенка

Кабінет міністрів України відклав розгляд питання про затвердження техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-терміналу).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

«На моє прохання це питання було знято з розгляду, оскільки у мене є зауваження», - сказав П.Порошенко. При цьому він не повідомив суті зауважень, які були у Мінекономіки до цього проекту.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2012 року компанія SOCOIN завершила розробку ТЕО національного проекту «LNG-термінал».

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становитиме 846 млн. євро.

Планується, що фінансування будівництва LNG-терміналу здійснюватиметься за принципом: 30% від загальної вартості становитимуть кошти консорціуму, до якого увійде Україна, а 70% - за рахунок позикових коштів (кредитів, облігацій тощо).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання зрідженого природного газу об'ємом 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

У вересні 2011 р. компанія Socoin (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування будівництва в Україні морського терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-терміналу).

На сьогоднішній день потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал в районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал в районі м. Одеса (у відкритому морі).