Держкомпанія «Газ України» буде перетворена в АТ "Синтез-Газ України"

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України прийняло рішення реорганізувати «дочку» Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" компанію "Газ України" в Публічне акціонерне товариство "Синтез-Газ України".

Згідно з оголошенням компанії в газеті «Урядовий кур'єр», відповідний наказ про припинення діяльності «Газу України» шляхом реорганізації та перейменування в «Синтез-Газ України» № 545 було підписано 26 липня цього року.

ДК "Газ України" було створено в 2007 році, і вона займалася продажем природного газу промисловим споживачам та теплокомуненерго.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла закон про реформування нафтогазового комплексу. Згідно з документом, реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз Україна», які здійснюють діяльність з транспортування магістральними трубопроводами та зберігання в підземних газосховищах, і НАК «Нафтогаз Україна» здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України виключно для виконання зобов'язань Україною в рамках договору про заснування енергетичного співтовариства

Після цього Кабінет Міністрів України вирішив акціонувати держкомпанії «Укргазвидобування» і «Укртрансгаз».

Пізніше «Укргазвидобування» підвела підсумки тендеру з визначення оцінювачів майна «Шебелинкагазвидобування», «Полтавагазвидобування» та сервісної філії «Укрбургаз».

За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, рішення про акціонування компаній пов'язане з необхідністю виконувати вимоги європейської Енергетичної хартії.

У нинішньому році "Нафтогаз", що контролює близько 11% оптового ринку нафтопродуктів Україні через двох виробників - Шебелинський ГПЗ ДК "Укргазвидобування" і Маріупольський НПЗ "Азовської нафтової компанії", заявив про плани повернутися на роздрібний ринок і включив цей напрямок розвитку в число пріоритетних.