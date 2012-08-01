Україна накопичила в ПСГ 15 млрд кубометрів газу

Україна на початок серпня накопичила в підземних сховищах газу (ПСГ) 15 млрд кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Станом на 1 серпня – 15 млрд», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, обсяг природного газу, який, згідно з прогнозним балансом надходження й розподілу газу на 2012 рік, буде необхідний Україні в 2012 році, становить 68,156 млрд куб. м, із яких газ власного видобутку - 20,727 млрд куб. м, імпортний газ - 35,124 млрд куб. м, газ, відібраний із підземних сховищ - 12,305 млрд куб. м.

Баланс газу затверджено розпорядженням Кабінету міністрів №431 від 20 червня і розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, НАК "Нафтогаз України" в 2012 р. імпортує 27 млрд куб. м газу, Ostchem Holding Limited - 8,124 млрд куб. м.

Згідно з балансом, споживачам України в 2012 році буде направлено 49,809 млрд куб. м газу, зокрема промисловості - 23,629 млрд куб. м, населенню й релігійним організаціям - 17,1 млрд куб м, підприємствам теплокомуненерго - 8,15 млрд куб. м, бюджетним організаціям - 0,93 млрд куб м.

На виробничо-технологічні потреби планується направити 4,397 млрд куб. м газу, закачати в ПСГ - 13,135 млрд куб. м.

Нагадаємо, в червні цього року «Газпром» надав НАК «Нафтогаз України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит російського газу. Аванс дозволив «Нафтогазу України» поповнити обігові кошти для закупівлі природного газу й подальшого його закачування в українські ПСГ. На думку «Газпрому», своєчасне заповнення газом ПСГ України дозволить компанії виконати свої зобов'язання з безперебійного транзиту російського газу до Європи майбутньої зими.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» має 12 ПСГ загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України й транзиту газу через її територію та виконують такі основні функції: регулюють сезонні нерівномірності газопостачання в Україні; компенсують коливання в споживанні природного газу в європейських країнах.