Стокгольмський суд відхилив позов "Газпрому" до Литви

Стокгольмський арбітраж відхилив претензії російського газового гіганта ВАТ "Газпром" до Литви, говориться в офіційному повідомленні Міністерства енергетики Литви.

Як говориться в прес-релізі, цим рішенням Стокгольмський арбітраж остаточно затвердив право литовського уряду ініціювати розслідування діяльності газової компанії Lietuvos dujos, що є монополістом з постачання і транзиту газу по території Литви, у Вільнюському окружному суді і відхилив всі вимоги "Газпрому" про відшкодування збитку.

Проте суд так само заявив про те, що питання про високі ціни на газ для Литви не може бути вирішене в рамках тієї ж процедури. Ця проблема має бути розглянута окремо.

Литовська влада збирається виділити транспортні мережі в окрему компанію і таким чином привести Lietuvos dujos у відповідність до вимог третього енергетичного пакета ЄС, які забороняють добувним компаніям володіти розподільними мережами. Таким чином, після реструктуризації литовської компанії у «Газпрому» фактично відберуть магістральні газопроводи з власності. Це прямо суперечить існуючому порядку роботи «Газпрому» в ближньому зарубіжжі, який воліє зберігати право власності на магістральні газопроводи і тим самим контролювати не тільки процеси подачі і збуту, а й диктувати свої умови закордонним покупцям.

За словами міністра енергетики Литви Арвідаса Секмокаса, слова якого наводить прес-реліз, рішення арбітражу ще раз свідчить про те, що питання про діяльність Lietuvos dujos і реалізації Третього енергетичного пакета ЄС в газовому секторі "Газпром" повинен вирішувати шляхом не арбітражу, а добровільних переговорів . Цей діалог, в якому Європейська комісія також бере активну участь, триває з лютого 2012.

Російський монополіст домагався, щоб дії литовського міністерства енергетики, спрямовані проти компанії Lietuvos dujos і її керівництва, були визнані такими, що порушують акціонерний договір Lietuvos dujos і щоб "Газпрому" були компенсовані нанесені збитки.

Вільнюський окружний суд наразі досі розглядає ініційовану Міненерго справу про діяльність Lietuvos dujos.

Німецькій компанії E.ON Ruhrgas International належать 38,9% акцій Lietuvos dujos, "Газпрому" - 37,1%, Міненергетики Литви - 17,7%.