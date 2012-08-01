«Енергоринок» залучив у «Ощадбанку» кредити на 700 млн грн для розрахунків з генкомпаніями

Держпідприємство «Енергоринок» залучило у ПАТ «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк) кредитні ресурси на загальну суму 700 млн грн.

Про це сказано в повідомленні держпідприємства, опублікованому на порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, «Енергоринок» залучив дві поновлювані кредитні лінії з лімітами 400 млн грн і 300 млн грн. Вартість залучення коштів складе 61,5 млн грн і 46 млн грн для першої та другої кредитної лінії відповідно.

Кредитні договори підписані 27 липня.

У повідомленні вказується, що кредитні кошти залучаються для розрахунків з енергогенеруючими компаніями, для підтримки ними 100-відсоткових розрахунків з вугільними підприємствами.

Довідка УНІАН. ДП «Енергоринок» виконує функції оператора оптового ринку електроенергії України.

ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року, і він наразі входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.