«Чернівціобленерго» у 1-му півріччі збільшило чистий прибуток на 73%

Електромережева компанія «Чернівціобленерго» в січні-червні 2012 року на тлі зростання виручки збільшила чистий прибуток до 26,1 млн грн з 15,1 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Згідно з фінансовим звітом компанії, виручка за цей період зросла до 397,4 млн грн з 335,6 млн грн у першому півріччі 2011 року.

Валовий прибуток «Чернівціобленерго» зросла до 29,0 млн грн з 20,5 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку поточного року Фонд державного майна України продав компанії VS Energy International Ukraine на приватизаційному конкурсі 45% держпакету акцій "Чернівціобленерго" за 70 млн грн.

Група VS Energy контролюється російським бізнесменом Олександром Бабаковим.

Довідка УНІАН. ПАТ «Чернівціобленерго» у 2011 році збільшило в порівнянні з попереднім роком чистий прибуток в 3,5 рази - до 16,549 млн грн.

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