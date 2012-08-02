Нафта торгується різноспрямовано на даних про запаси у США і рішеннях ФРС

Світові ціни на нафту демонструють змішану динаміку у четвер на новинах від Федрезерву США і статистики щодо комерційних запасів сировини в країні за тиждень, свідчать дані торгів, повідомляє РІА «Новини».

Вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку станом на 09.31 мсч знизилася на 0,09 долара, або на 0,09%, - до 88,82 долара за барель. Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,01 долара, або на 0,01%, до 105,97 долара за барель.

Комерційні запаси нафти у США (окрім стратегічних запасів) за тиждень, що завершився 27 липня, знизилися на 6,5 мільйона барелів, або на 1,7%, - до 373,6 мільйона барелів. При цьому загальні запаси бензину зменшилися на 2,14 мільйона барелів, або на 1%, і становили 207,9 мільйона барелів. Аналітики прогнозували зниження запасів на 1 мільйон і 800 тисяч барелів відповідно.

Федрезерв США напередодні не просигналізував про намір вживати заходи додаткової підтримки економіки, залишивши базову ставку і обсяг програми викупу активів без змін. "Сьогодні ринки зосередять увагу на новинах від ЄЦБ. ФРС не піднесла сюрпризів", - сказав агентству Bloomberg головний ринковий аналітик СМС Markets у Сіднеї Рік Спунер (Ric Spooner).

Крім того, в ході торгів на вартість "чорного золота" можуть вплинути підсумки засідання Банку Англії, а також статистика щодо цін виробників єврозони, ринку праці і промислових замовлень США.