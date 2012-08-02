Fitch підтвердило рейтинги «Газпрому»

Москва. Рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) ВАТ «Газпром» в іноземній і національній валюті на рівні «BBB», пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті «BBB», короткостроковий РДЕ в іноземній валюті «F3» і національний довгостроковий рейтинг «AAA(rus)».

Про це УНІАН повідомили у Fitch Ratings.

Пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті програми емісії боргових зобов'язань Gaz Capital S.A. і випусків у рамках цієї програми підтверджено на рівні «BBB». Крім того, підтверджено рейтинги програми емісії боргових зобов'язань ВАТ «Газпром капітал» і випусків у рамках цієї програми: пріоритетний незабезпечений рейтинг у національній валюті «BBB» і національний пріоритетний незабезпечений рейтинг «AAA(rus)». Рейтинг програми емісії комерційних паперів Gazprom ECP SA підтверджено на рівні «F3». Прогноз за довгостроковими рейтингами – «стабільний».

Рейтинги відображають очікування Fitch, що «Газпром» продовжить одержувати переваги від продажів газу на експорт до Європи за довгостроковими контрактами з цінами, в основному пов'язаними з цінами на нафтопродукти, як мінімум у середньостроковій перспективі. Fitch чекає збереження тиску на цінові умови за довгостроковими європейськими контрактами «Газпрому» у короткостроковій-середньостроковій перспективі зважаючи на непросту економічну кон'юнктуру, проте вважає, що фінансова політика і виробничі позиції компанії забезпечують достатньо гнучкості, щоб вона могла піти на низку потенційних поступок, не наражаючи на небезпеку свою кредитоспроможність.

На думку Fitch, контракти «Газпрому» дають необхідний баланс між великими потребами у капіталі за газовими проектами і потребами клієнтів у стабільних і надійних поставках газу. Крім того, такі контракти стають ще важливішими на газових ринках з обмеженою ліквідністю і масштабом, а також з концентрованою структурою поставок.

Fitch вважає, що позитивний вплив від лібералізації газового ринку в Росії на фінансові показники «Газпрому», ймовірно, значною мірою буде нівельований з огляду на посилення оподаткування газової галузі країни. Агентство чекає, що на внутрішньому ринку продовжиться індексація цін на газ на рівні 15% на рік у 2012-2014 рр., початок якої було перенесено на 1 липня 2012 р. замість початку попереднього року. Водночас податок на видобуток корисних копалин було підвищено на 61% у 2011 р. щодо попереднього року і на 115% у 2012 р., а в 2013 р. очікується підвищення ще на 14%. Fitch прогнозує поступове зменшення обсягів продажу «Газпрому» на внутрішньому ринку з огляду на підвищення ефективності енергокористування у російській економіці і посилення конкуренції з незалежними газовими компаніями.

Крім того, Fitch чекає, що фінансові показники «Газпрому» будуть підкріплені за рахунок поступового переходу групи на ринкове ціноутворення під час продажів газу в країнах колишнього СРСР. Це повинно підтримати грошовий потік і генерування EBITDA компанії у середньостроковій перспективі.

Наголошується, що група має намір інвестувати близько 31-35 млрд дол. на рік у період з 2012 по 2015 рр. Щорічні капітальні вкладення у газовий сегмент плануються на рівні 700-900 млрд руб. у 2012-2030 рр., з яких майже половина призначена на трубопровідні проекти. Fitch вважає, що ризики реалізації планів і перевитрати коштів, притаманні масштабній інвестиційній програмі «Газпрому», до певної міри згладжуються за рахунок високого ступеня гнучкості капітальних вкладень, оскільки компанія може відкласти свої проекти розширення у разі зміни ринкових умов, а також має намір підтримувати як мінімум нейтральну позицію вільного грошового потоку.

Крім того, «Газпром» виграшно виглядає у порівнянні з великими міжнародними і російськими співставними компаніями на підставі його сильного операційного профілю, на що вказують провідні позиції у сегменті видобування газу в світі: на «Газпром» припадає 16% світового видобутку газу і 27-вілсоткова частка європейського газового ринку станом на 2011 р. Ще одним сприятливим чинником для бізнесу «Газпрому» є низькозатратне видобування, високий показник кратності запасів і хороший коефіцієнт заміщення запасів. Fitch вважає, що подальша географічна диверсифікація за рахунок поставок газу до Китаю і продажів ЗПГ ще більше зміцнить сильні позиції бізнесу групи.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» (РФ) - найбільша газова компанія світу, що займається геологорозвідкою і видобутком газу, його транспортуванням і переробкою, а також реалізацією газу в Росії і за її межами. Держава є найбільшим акціонером «Газпрому» - її частка становить 38,37% акцій компанії.

«Газпром» має у своєму розпорядженні найбагатші у світі запаси природного газу. Його частка у світових запасах газу становить 16%, у російських - майже 60%.