Видобуток вугілля в Україні збільшився на 5%

Вугледобувні підприємства України всіх форм власності за сім місяців 2012 року збільшили видобуток вугілля до 50,4 млн. тонн із 47,9 млн. тонн вугілля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, вітчизняні шахти збільшили видобуток вугілля на 2,5 млн. тонн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

При цьому левова частка видобутку припадає на приватні шахти, які видали на-гора 36,13 млн. тонн вугілля.

"Державні шахти видобули 14,27 млн. тонн. Це на 57,3 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року", - сказано у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Президент Віктор Янукович у травні заявив, що обсяг видобутку вугілля в Україні у 2012 році повинен зрости до 85 млн. тонн.

Вугледобувні підприємства України в 2011 році збільшили видобуток вугілля на 8,9%, або 6,693 млн. тонн, у порівнянні з 2010 роком – до 81,859 млн.

За останні два роки Україна декларує плани про перехід на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною російського газу і його частковим заміщенням вітчизняним вугіллям.