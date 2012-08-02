Голова Луганської ОДА: новий власник з'явиться у Лисичанського НПЗ до кінця серпня

Голова Луганської обласної держадміністрації Володимир Пристюк заявив, що до кінця серпня 2012 року в найбільшого вітчизняного нафтопереробного заводу - Лисичанського НПЗ - з'явиться новий власник.

На офіційному сайті Луганської ОДА з'явилася інформація про відвідування губернатором Володимиром Пристюком проблемного підприємства - Лисичанського НПЗ (ПрАТ "ЛИНІК").

Нафтопереробний завод до 2012 року був найбільшим платником податків області, однак з березня 2012 року призупинив свою діяльність з ініціативи нинішнього власника підприємства - компанії ТНК-ВР.

За словами губернатора, всі необхідні процедури з оформлення власності зараз знаходяться на завершальному етапі.

"До кінця серпня спірні моменти буде вирішено, і в заводу з'явиться новий власник", - запевнив робітників губернатор області, який до цього заявляв про те, що бізнесмен Дмитро Фірташ веде переговори про покупку "ЛИНІК».

«Президент України і глава уряду поставили завдання зберегти завод і в найкоротші терміни вирішити питання з передачею підприємства новому інвестору. Оскільки простоювання заводу негативно позначається не тільки на економічній ситуації Лисичанська, для якого «ЛИНІК» є містоутворювальним, але й на промисловій галузі області в цілому», - додав у розмові з робітниками Володимир Пристюк.

Приїзд губернатора на завод було ініційовано робітниками, стурбованими долею підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня губернатор Луганської області Пристюк заявив, що відомий бізнесмен Дмитро Фірташ веде переговори щодо купівлі Лисичанського НПЗ.

Російсько-британська компанія ТНК-ВР припинила постачання сировини на Лисичанський НПЗ з березня через збитковість виробництва і законсервувала підприємство.

До цього компанія протягом року безуспішно вимагала від уряду України ввести мито на імпорт нафтопродуктів.

У квітні ТНК-ВР вперше заявила про можливість продажу Лисичанського НПЗ, проте вважала такі плани малоймовірними, оскільки потенційному покупцеві також буде невигідно постачати нафту на завод.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ є другим за потужністю в Україні, здатним щорічно переробляти 16 млн тонн нафти.

2011 рік завод завершив з чистим прибутком 110,693 млн гривень.