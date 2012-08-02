Найближчим часом Україна проведе ще два тендери на видобуток сланцевого газу на своїй території.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров у Вашингтоні, передає ВВС Україна.

У травні Київ уже уклав такі угоди з Shell і Chevron.

Нагадаємо, Україна, прагнучи скоротити залежність від дедалі дорожчаючого російського газу, за рахунок збільшення видобутку альтернативного палива, наприкінці лютого виставила на конкурс два родовища: Юзівське в Донецькій області і Олеське - у Львівській із запасами сланцевого газу.

Переможцем конкурсу на укладання Угоди про розподіл продукції (УРП) на Олеській площі була визнана компанія Chevron. Очікується, що компанія Сhevron розпочне промисловий видобуток сланцевого газу на Олеській площі в 2017 році.

У конкурсі на укладання УРП щодо Юзівської площі перемогла компанія Shell, яка планує розпочати розвідувальне буріння в 2013 році, а дослідницько-промислову розробку (ДПР) - у 2015 році.

Другий проект – над яким працює Shell в Україні - пошукова свердловина в Первомайському районі Харківської області, буріння якої заплановане на осінь 2012 року. Цей проект здійснюється в рамках спільної діяльності Shell і ДК «Укргазвидобування».

Як повідомлялося, управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) оцінює українські запаси сланцевого газу в 1,2 трлн куб. м, що ставить Україну на четверте місце в Європі за обсягами резервів цього типу після Польщі, Франції і Норвегії.

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