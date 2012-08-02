«Нафтогаз України» видобув у Єгипті 900 тис. барелів нафти

НАК «Нафтогаз України», що почав видобувати нафту в Єгипті в квітні 2010 року, до липня 2012 року вийшов на результат видобутку в 900 тис. барелів нафти, говориться у звіті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Інформація про видобуток нафти "Нафтогазом України" розміщена на сайті Міненерговугілля.

Повідомляється, що за час робіт у Єгипті держкомпанія завершила буріння 26 свердловин і виявила сім родовищ нафти і газу.

Згідно зі звітом, у II кварталі 2012 р. держкомпанія видобула в Єгипті більш як 110 тис. бар. нафти.

Раніше міністерство публікувало дані, згідно з якими «Нафтогаз» до 30 червня 2011 р. видобув у Єгипті 454 тис. бар. нафти, до 30 вересня 2011 р. – 560 тис. бар., до 23 грудня 2011 р. – 685 тис. бар., до 31 березня 2012 р. – 790 тис. бар.

У документі зазначається, що в III кварталі цього року «Нафтогаз» планує видобути перший мільйон барелів нафти в Єгипті.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року НАК «Нафтогаз України», Міністерство нафти Арабської Республіки Єгипет і Єгипетська державна компанія GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) підписали концесійну угоду про розвідку і подальшу експлуатацію двох нафтових блоків Wadi Mahareeth №8 і №9, розташованих у Східній пустелі Єгипту.

Площа концесійної території становить більш як 20 тис. кв. км.

Раніше, 13 грудня 2006 року, між Арабською Республікою Єгипет, Єгипетською Генеральною Нафтовою Корпорацією і НАК «Нафтогаз України» було укладено концесійну угоду на проведення нафтової розвідки і розробки запасів вуглеводнів східного блоку Алам Ель Шавіш Іст у Західній Пустелі АРЄ загальною площею 994 кв. км.

Проект видобутку "Нафтогазом" нафти в Єгипті здійснюється в рамках державної програми диверсифікації джерел поставок вуглеводнів до України.

GANOPE є державною єгипетською компанією, що володіє ексклюзивними концесійними правами на всій території Південного Єгипту.