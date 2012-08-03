Нафта дорожчає на тлі очікування статистики зі США

Світові ціни на нафту в п'ятницю ростуть на корекції після зниження напередодні, що було пов'язано з розчаруванням інвесторів через відсутність нових антикризових заходів ЄЦБ, а також напередодні публікації статистики про ринок праці США, повідомляє РІА "Новости".

Вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку станом на 08.40 мск зросла на 0,32 доларів, або на 0,37%, - до 87,45 доларів за барель. Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,39 доларів, або на 0,37% до 106,29 доларів за барель.

Напередодні Центробанк Великобританії і ЄЦБ ухвалили рішення зберегти базову процентну ставку на рекордно низьких рівнях в 0,5% річних і 0,75% річних відповідно. Пізніше глава європейського фінрегулятора Маріо Драґі повідомив про те, що ЄЦБ може знову провести операції з купівлі облігацій держав єврозони на відкритому ринку, однак про якісь конкретні наміри європейського ЦБ сказано не було.

В п'ятницю інвестори чекають публікації статданих з єврозони і США. Зокрема, бюро статистики міністерства праці США повідомить дані з безробіття в країні за липень. Як вважають аналітики, показник червня у 8,2% залишився незмінним, а кількість робочих місць в несільськогосподарських галузях економіки зросла на 100 тисяч після збільшення на 80 тисяч місяцем раніше.

Крім того, стануть відомі дані за обсягом роздрібних продажів у єврозоні в червні і дані за композитним індексом ділової активності в галузі промислового виробництва та сфери послуг регіону за липень.