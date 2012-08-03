На розробку Скіфської ділянки Чорноморського шельфу подано 2 заявки, Фороської - жодної

Міністр екології і природних ресурсів України Едуард Ставицький заявив, що майбутній переможець, якому дістанеться право на розробку Скіфського родовища, що знаходиться на шельфі Чорного моря, має сплатити до бюджету України рекордну суму бонусу - 2,4 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, організатори конкурсу мали сумніви щодо того, чи відбудеться конкурс.

«Це перший випадок. Раніше таких бонусів у світовій практиці не існувало. І тому були певні моменти, коли ми нервували, чи відбудеться взагалі конкурс. Проте зараз всі переживання позаду», - відзначив Е.Ставицький.

Він уточнив, що компанія-переможець буде відома протягом місяця.

Як повідомляв УНІАН, на участь у конкурсі з розробки Скіфської нафтогазоносної ділянки, розташованої на шельфі Чорного моря, подано дві заявки, на Фороську ділянку заявок від претендентів не надійшло.

Перша заявка надійшла від компанії "LUKOIL Overseas Ukraine B.V.". Другу заявку оформили спільно одразу чотири компанії - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Розробка родовища вестиметься згідно з угодою про розподіл продукції (УРП).

За оцінками уряду, загальні інвестиції у Скіфську ділянку (глибоководний шельф Чорного моря) площею 16 тисяч квадратних кілометрів оцінюються у 10-12 мільярдів доларів. Прогнозований щорічний об'єм видобутку газу - до 3-4 мільярдів кубометрів.

Загальні інвестиції у Фороську ділянку площею 13 тисяч квадратних кілометрів оцінюються в 8-10 мільярдів доларів. Прогноз щодо видобутку - до 2-3 мільярдів кубометрів на рік.

На тлі безрезультатних переговорів з Росією про зниження вартості газу, що імпортується, Україна поставила мету наростити власний видобуток газу і нафти.

У травні Україна провела конкурси на укладання УРП на Юзовському і Олесському родовищах сланцевого газу, переможцями яких визнано компанії Shell і Chevron відповідно.

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