Збільшено видатки на переоснащення вугледобувних підприємств

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо збільшення видатків на капітальне будівництво та технічне переоснащення вугледобувних підприємств».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 4 липня.

Законом пропонується збільшити на 2 млрд 222,7 млн грн доходи державного бюджету України на 2012 рік і, відповідно, видатки Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, які мають бути спрямовані на реконструкцію технологічного комплексу скіпового ствола № 1 шахти ім. Бажанова, завершення у 2012 році будівництва першої черги шахти № 10 «Нововолинська» та здійснення технічного переоснащення вугледобувних підприємств.