Ціна нафти падає після значного зростання у п'ятницю

На світових торгах у понеділок, 6 серпня, нафта дешевшає після зростання на 5% у п'ятницю.

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже знизилася на 0,27 долара, або на 0,30%, - до 91,13 долара за барель.

Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,48 долара, або на 0,44% - до 108,46 долара за барель.

Вартість нафти у п'ятницю підскочила вгору після того, як Міністерство праці США повідомило сильні дані щодо ринку праці за липень.

Сильніше зниження цін на нафту стримує стурбованість учасників торгів з приводу тропічного шторму "Ернесто", який, за прогнозами, у четвер може наблизитися до південної частини Мексиканської затоки. При цьому поки що залишається незрозумілим, чи вплинуть природні катаклізми на видобуток нафти і газу в регіоні, передає Bloomberg.