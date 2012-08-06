На Прикарпатті через негоду знеструмлено понад 20 населених пунктів

На Прикарпатті через негоду без електропостачання залишився 21 населений пункт.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, 5 серпня на території регіону були гроза і шквальний вітер, внаслідок яких станом на 23.00 в області без електропостачання залишились 21 населених пункти повністю та 22 - частково, 15 ЛЕП повністю та 6 - частково, відключено 256 трансформаторних підстанцій, відключено 37 АТС, без електрозв’язку - 64 населених пункти.

Потерпілих серед місцевого населення немає.

До ліквідації наслідків негоди залучено 14 одиниць техніки і 38 працівників особового складу, у тому числі від МНС - 6 одиниць техніки та 25 осіб.