На Прикарпатті через негоду знеструмлено понад 20 населених пунктів
10:28, 06 серпня 2012Енергетика
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На Прикарпатті через негоду без електропостачання залишився 21 населений пункт.
Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, 5 серпня на території регіону були гроза і шквальний вітер, внаслідок яких станом на 23.00 в області без електропостачання залишились 21 населених пункти повністю та 22 - частково, 15 ЛЕП повністю та 6 - частково, відключено 256 трансформаторних підстанцій, відключено 37 АТС, без електрозв’язку - 64 населених пункти.
Потерпілих серед місцевого населення немає.
До ліквідації наслідків негоди залучено 14 одиниць техніки і 38 працівників особового складу, у тому числі від МНС - 6 одиниць техніки та 25 осіб.
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