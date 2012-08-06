Зупинка на ремонт НПЗ в Білорусі не призведе до дефіциту палива в Україні - експерти

Експертно-аналітична група при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявила, що побоювання учасників внутрішнього ринку з приводу дефіциту нафтопродуктів в Україні, який наближається, через планову зупинку двох білоруських НПЗ - Мозирського і Новополоцького - не обгрунтовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості з посиланням на секретаріат Експертно-аналітичної групи при Кабінеті Міністрів України, вітчизняний ринок цілком забезпечений нафтопродуктами, а запас бензину і дизельного палива відповідає нормам річного споживання.

«Усі нафтотрейдери працюють у звичайному робочому режимі, а завезення палива здійснюється планово», - сказано в повідомленні.

Ситуація на ринку нафтопродуктів в Україні не зміниться і тоді, коли два білоруські НПЗ - Мозирський і Новополоцький - зупиняться на плановий ремонт.

«НПЗ до таких заходів готуються, накопичуючи запаси палива для виконання контрактів на постачання нафтопродуктів. Крім того, нафтотрейдери можуть задовольнити потреби ринку за рахунок продукції інших НПЗ, зокрема, прибалтійських, польських і румунських, а також українських - Кременчуцького та Шебелинського заводів», - зазначено в повідомленні Міненерговугілля.

Водночас у міністерстві не виключають, що деякі учасники ринку намагаються викликати ажіотаж з метою заробітку на підвищенні цін на паливо.

Президент «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів Україна» Леонід Косянчук в коментарі УНІАН заявив, що дотримується думки, що дефіциту на ринку нафтопродуктів не передбачається.

«Ті учасники внутрішнього ринку, які побоюються, вони просто сидять і побоюються, а ті, хто працює, - уже давно знають, звідки і які обсяги замістять і коли. При такій глибокій диверсифікації енергоносіїв як сьогодні, зокрема, за нафтопродуктами, дозволяє ринкові почувати себе дуже спокійно при будь-якій ситуації. Можливо, не буде зайвих нафтопродуктів, тобто пропозиція не буде перевищувати попит, але й дефіциту не передбачається», - підкреслив Л.Косянчук

Він зазначив, що, зокрема, ринок диверсифікований більш ніж 10 джерелами постачання, а ремонти на білоруських НПЗ заповнять напрацьовані ними запаси нафтопродуктів.

Водночас, Л.Косянчук запевняє, що напруга на внутрішньому ринку нафтопродуктів все ж присутня.

«Адже основний постачальник палива - Мозирський НПЗ - йде на ремонт», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, обсяг імпортних поставок нафтопродуктів в Україну в 2011 р. виріс на 30,7% в порівнянні з 2010 р. і склав 5,77 млн тонн.

Найбільш значне зростання імпорту зафіксовано в сегменті дизельного палива. Так, за підсумками 2011 р. до України було ввезено 3,56 млн т дизпалива, що на 49,6% більше, ніж у 2010 р. (2,38 млн т).

Водночас, імпорт бензинів виріс не так сильно - на 8,6%, до 2,21 млн т.

Експертно-аналітична група при Кабінеті Міністрів України відповідає за питання стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості.