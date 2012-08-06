Кабмін схвалив реалізацію проектів альтернативної енергетики в Чорнобильській зоні

Кабінет Міністрів України схвалив реалізацію проектів у сфері альтернативної енергетики в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, дозволивши, зокрема, розміщувати там вітрові та сонячні електростанції.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабміну № 535-р «Концепція реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 18 липня 2012 року. Крім того, планується будівництво в зоні відчуження установок зі спалення деревини, вирощування сільськогосподарських енергетичних культур (ріпаку, швидкозростаючою верби і т.д.) і розміщення виробництва з їх переробкою.

Як повідомляв УНІАН, глава Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Микола Пашкевич заявив, що в 2012 році в проекти сонячної і вітрової енергетики планується залучити близько 1 млрд євро.

У 2012 році планується запуск об'єктів вітроенергетики на 252 МВт і сонячних станцій на 290 МВт.

Зараз в Україні працює 76 гідроелектростанцій, 11 вітропарків, 18 сонячних станцій і 2 біоенергетичних об'єкта.

Ізраїльська SunElectra планує побудувати в Одеській області сонячні електростанції загальною потужністю близько 25 МВт, також у Запорізькій області компанією DTEK спільно із зарубіжними партнерами буде реалізований проект будівництва Ботієвської вітряної електростанції на 90 МВт.

Зона відчуження Чорнобильської АЕС - заборонена для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Чорнобильська зона включає в себе північ Іванківського району Київської області, де розташовані безпосередньо електростанція, міста Чорнобиль та Прип'ять, північ Поліського району Київської області, а також частина Житомирської області аж до кордону з Білоруссю.