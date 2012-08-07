Ціна нафти падає після зростання у понеділок

На світових торгах у вівторок, 7 серпня, нафта дешевшає після подорожчання напередодні.

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже знизилася на 0,26 долара, або на 0,28% - до 91,94 долара за барель.

Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,12 долара, або на 0,11% - до 109,43 долара за барель.

Гравців ринку турбує ситуація в Атлантиці. За даними метеорологічних служб США, тропічний шторм "Ернесто", що сформувався в Атлантичному океані, може перерости в ураган і рушити в бік затоки Кампече, де розташовується великий комплекс нафтових родовищ Кантарель, передає Bloomberg.

У той же час, більш сильне падіння цін на сировину стримується очікуваннями учасників торгів даних щодо комерційних запасів у США, публікація яких відбудеться в середу.