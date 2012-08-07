«Чорноморнафтогаз» накопичив у Глібовському ПСГ майже 700 млн куб. м газу

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим) накопичило більше 690 млн куб. м. природного газу в Глібовське підземне сховище (ПСГ) в рамках підготовки до осінньо-зимового сезону 2012-2013 років.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«З початку циклу в кінці квітня фахівці «Чорноморнафтогазу» закачали в ПСГ 200 мільйонів кубометрів. Це - дві третини від запланованого в цьому році до закачування обсягу газу, який становить 300 мільйонів кубометрів. Загальний активний обсяг газу в ПСГ на початку серпня склав понад 690 мільйонів кубометрів. Роботи йдуть з випередженням графіку", - йдеться в прес-релізі.

У сезоні 2011-2012 рр.. з Глібовського підземного сховища було відібрано понад 270 млн кубометрів газу. Загальне споживання газу в Криму з листопада 2011 по березень 2012 року склало більше 1 млрд 300 млн кубометрів.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз Україна» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного та Азовського морів. 100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні «Нафтогазу України». В даний час на шельфі Чорного та Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовища.