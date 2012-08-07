У «Тернопільтеплокомуненерго» виявили фінансових порушень на 0,4 млн грн

Фахівці Держфінінспекції в Тернопільській області під час ревізії фінансово-господарської діяльності Тернопільського обласного комунального підприємства теплових мереж «Тернопільтеплокомуненерго» виявили фінансових порушень на суму 400 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Держфінінспекції в Тернопільській області, зокрема встановлено, що директору підприємства вподовж 2010-2011 років незаконно нараховувалась та виплачувалась премія в розмірах більших, ніж посадовий оклад. Як наслідок він незаконно отримав 158 тис. грн.

Окрім того, директор, головний інженер, начальники структурних підрозділів, заступник головного бухгалтера, порушуючи чинне законодавство, отримували надбавки за суміщення посад. Через це втарти підприємства склали 101 тис. грн.

Також виявлено зайве нарахування переліченим посадовцям заробітної плати за час перебування у відрядженні та відпустках на суму понад 26 тис. грн.

Серед інших виявлених порушень – зайво нарахована і виплачена винагорода, не відшкодовані двома особами 20% вартості путівок, не проведена індексація заробітної плати та ін.

Також зафіксовано надання спонсорської та благодійної допомоги майже на 10 тис. грн і сплату майже 58 тис. грн членських внесків у ТОВ «Спілка працівників ЖКГ України»., тоді як дані витрати не були передбачені фінансовими планами.

Окрім цього, «Тернопільтеплокомуненерго» отримувало кошти від оренди майна, 50% яких, а це 19 тис. грн, відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 27.04.2007 № 177, підприємство мало перераховувати в обласний бюджет, чого вчасно не зробило.

Дані перевірки скеровано в прокуратуру.