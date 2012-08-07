Україна зацікавлена в китайських технологіях газифікації вугілля - Азаров

Україна зацікавлена у використанні китайських технологій газифікації вугілля в рамках реалізації проектів із заміщення природного газу, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі із заступником голови правління "Державного банку розвитку Китаю" Лі Цзіпінем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, зустріч відбулася сьогодні в Києві.

"Для нас питання заміщення дорогого імпортного газу вугіллям - це стратегічне питання. Ми зацікавлені в китайських технологіях газифікації вугілля до водовугільного палива», - заявив М.Азаров.

У свою чергу Лі Цзіпінь зазначив, що для реалізації в Україні проекту із заміщення газу вугіллям Держбанк розвитку КНР готовий відкрити кредитну лінію на 3,656 млрд доларів.

"Ви зараз реалізуєте програму із заміщення використання природного газу українським вугіллям. Ця програма зараз знаходиться на стратегічному рівні. Фахівці наших країн вже досягли згоди щодо співпраці в рамках цього проекту, і ми готові надати вам кредит на суму 3,656 млрд дол. США для підтримки цієї програми", - сказав він.

Водночас, заступник голови правління китайського банку позитивно оцінив дії українського уряду щодо надання державних гарантій за цим кредитом.

Він зазначив, що політична і економічна стабільність, яка зараз встановилася в Україні, сприятиме подальшій співпраці з Китаєм.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Міністерство енергетики і вугільної промисловості України і Державний банк розвитку Китаю підписали протокол про співпрацю із заміщення споживання природного газу вугіллям.

Положення протоколу передбачають можливість відкриття Держбанком розвитку КНР кредитної лінії для фінансування проектів із заміщення споживання природного газу вітчизняним вугіллям на загальну суму 3,656 млрд доларів.

31 липня Верховна Рада України ухвалила закон, яким надаються державні гарантії за цією кредитною лінією.