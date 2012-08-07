«Київенерго» скоротило борг перед «Нафтогазом» на 470 млн грн

Компанія «Київенерго», що входить до енергохолдингу ДТЕК, перерахувала НАК «Нафтогаз України» 470 млн грн, які були одержані від Київської міськадміністрації як розрахунок за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії на потреби населення, зменшивши таким чином свій борг перед «Нафтогазом» до 1,33 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Київенерго", погашення частини боргу за газ сталося одразу після того, як на рахунок компанії 6 серпня надійшли кошти від КМДА за компенсацію різниці між собівартістю виробництва теплоенергії і чинними тарифами на тепло для потреб населення в Києві. (УНІАН: 3 липня 2012 року газопостачальна організація обмежила об'єми газу для ТЕЦ-6 «Київенерго». Це зробило неможливим відновлення гарячого водопостачання в частині Дніпровського, Деснянського і Оболонського районів столиці після проведення там гідравлічних випробувань тепломереж. Тільки 30 липня ТЕЦ-6 одержала об'єми газу і змогла відновити гаряче водопостачання киян.)

Водночас у компанії повідомили, що борг держави перед «Київенерго» станом на 07.08.2012 становить понад 2,23 млрд грн.

"Заборгованість компанії перед газівниками за спожитий на теплоенергію для населення газ зменшилася до 1,33 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня «Київенерго» зменшила борг перед "Нафтогазом України" на 742 млн грн - до 1,8 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію у Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Сістем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації і продажу електроенергії.