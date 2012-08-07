Держпідприємство "Енергоринок" оголосило тендер на отримання 500 млн. грн кредиту

Державне підприємство "Енергоринок" оголосило тендер на отримання кредиту у розмірі 500 млн. грн, повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Позичальник вказав цільовим призначенням кредиту «здійснення розрахунків з енергогенерувальними компаніями для підтримки останніми 100-процентних розрахунків із вугільними підприємствами».

Нагадаємо, минулого тижня «Енергоринок» повідомив про залучення у державного «Ощадбанку» кредитів на 700 млн. грн. Зокрема, держпідприємство залучило дві відновлювані кредитні лінії з лімітами 400 млн. грн і 300 млн. грн. Вартість залучення коштів становитиме 61,5 млн. грн і 46 млн. грн для першої і другої кредитної лінії відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Україна має намір перевести всі теплоелектроцентралі (ТЕЦ) з природного газу на вугілля як паливо для отримання теплової енергії, що, за словами голови Міненерговугілля Юрія Бойка, дозволить економити близько 6 млрд кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України.