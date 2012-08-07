Москва. 9% російського газу добувають на шельфі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на прес-конференції у Москві повідомив член-кореспондент РАН, завідувач лабораторії комплексного геолого-геофізичного вивчення і освоєння нафтогазових ресурсів континентального шельфу Інституту проблем нафти і газу ім. І.М. Губкіна Василь Богоявленський.

«Видобуток газу на шельфі становить 57 млрд куб. м, що становить приблизно 9% загального видобутку», - сказав В.Богоявленський. При цьому він відзначив, що йдеться про всі шельфи Росії, а не тільки арктичний.

Експерт вважає, що Росії не варто поспішати освоювати арктичний шельф, оскільки є багато запасів на суші.

«Росії часто дорікають, що вона володіє найбільшим арктичним шельфом і мало що там робить. Це абсолютно не так», - сказав він.

В.Богоявленський зауважив, що російський арктичний шельф непогано вивчений і російські запаси перевищують запаси інших країн.

За його словами, Росія з 2005 року є лідером морського видобутку на арктичному шельфі у світі, видобуваючи більше, ніж США і Норвегія. Багато родовищ містяться недалеко від суші і їх можна розробляти з берега, сказав він.

В.Богоявленський відзначив, що поява нових технологій дає змогу дбайливіше і у великому обсязі видобувати вуглеводні. Так, на Заході видобування вуглеводнів сягає 65-68%, при цьому середній показник по РФ – 30%.

На думку експерта, найбільше ризиків виникає не під час видобування вуглеводнів на шельфі, а під час їх подальшого транспортування. Зокрема, на сьогоднішній день у світі не існує технологій із ліквідації розливів нафти, якщо вона пішла під лід.

Довідка УНІАН. Україна займається видобуванням вуглеводнів на шельфі Чорного і Азовського морів.