9% російського газу добувають на шельфі
Москва. 9% російського газу добувають на шельфі.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на прес-конференції у Москві повідомив член-кореспондент РАН, завідувач лабораторії комплексного геолого-геофізичного вивчення і освоєння нафтогазових ресурсів континентального шельфу Інституту проблем нафти і газу ім. І.М. Губкіна Василь Богоявленський.
«Видобуток газу на шельфі становить 57 млрд куб. м, що становить приблизно 9% загального видобутку», - сказав В.Богоявленський. При цьому він відзначив, що йдеться про всі шельфи Росії, а не тільки арктичний.
Експерт вважає, що Росії не варто поспішати освоювати арктичний шельф, оскільки є багато запасів на суші.
«Росії часто дорікають, що вона володіє найбільшим арктичним шельфом і мало що там робить. Це абсолютно не так», - сказав він.
В.Богоявленський зауважив, що російський арктичний шельф непогано вивчений і російські запаси перевищують запаси інших країн.
За його словами, Росія з 2005 року є лідером морського видобутку на арктичному шельфі у світі, видобуваючи більше, ніж США і Норвегія. Багато родовищ містяться недалеко від суші і їх можна розробляти з берега, сказав він.
В.Богоявленський відзначив, що поява нових технологій дає змогу дбайливіше і у великому обсязі видобувати вуглеводні. Так, на Заході видобування вуглеводнів сягає 65-68%, при цьому середній показник по РФ – 30%.
На думку експерта, найбільше ризиків виникає не під час видобування вуглеводнів на шельфі, а під час їх подальшого транспортування. Зокрема, на сьогоднішній день у світі не існує технологій із ліквідації розливів нафти, якщо вона пішла під лід.
Довідка УНІАН. Україна займається видобуванням вуглеводнів на шельфі Чорного і Азовського морів.