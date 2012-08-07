Збори «Одесаобленерго» не відбулися через брак кворуму

Позачергові загальні збори акціонерів ВАТ “Енергопостачальна компанія Одесаобленерго” 7 серпня не відбулися через брак кворуму, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

У результаті правління ВАТ оголосило про перенесення на 4 вересня зборів, до порядку денного яких знову внесено обговорення актуальних питань розвитку енергопостачальної компанії.

Зокрема, на порядку денному - «підтвердження рішення уповноваженого органу про затвердження результатів і звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій ВАТ “Одесаобленерго”; визначення уповноваженого органу і уповноважених осіб товариства щодо ухвалення необхідних рішень і здійснення відповідних дій із розміщення акцій і збільшення статутного фонду; внесення змін до статуту ВАТ “Одесаобленерго”; внесення змін до внутрішніх положень і документів ВАТ “Одесаобленерго”.

При цьому деякі міноритарні акціонери, які вже не раз марно реєструвалися для участі у загальних зборах, висловлюють сумніви, що у вересні власники великих пакетів акцій з'являться на збори. «Швидше за все, збори відбудуться в листопаді-грудні, - прокоментував ситуацію один з акціонерів, - коли стануть відомі підсумки виборів до парламенту».

Довідка УНІАН. ВАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» є монопольним постачальником електроенергії на території Одеської області.

25,01% акцій ВАТ «Одесаобленерго» управляє ФДМУ. ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (Київ) володіє 47.96% акцій компанії. Ще 10,42% акцій «Одесаобленерго» належать Foster Group Management Inc. (Багамські острови).