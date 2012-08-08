Статдані зі США обвалили ціни на нафту

На світових торгах у середу, 8 серпня, ціни на нафту обвалилися на статданих зі США про споживання пального.

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI на електронних торгах уНью-Йорку вже знизилася на 0,37 долара, або на 0,40%, - до 93,3 долара за барель.

Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,40 долара, або на 0,36%, - до 111,6 долара за барель.

Напередодні Американський інститут нафти повідомив про скорочення споживання нафти у США за минулий тиждень на 4% - до 15,9 мільйона барелів, що є найзначнішим зниженням за місяць. При цьому рівень споживання бензину в країні був мінімальним з лютого поточного року.

У середу очікуються дані щодо запасів нафти Міненерго США. Аналітики прогнозують зниження запасів, передає Bloomberg.