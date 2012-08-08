Україна заплатила Росії 930 млн дол. за липневий газ

Україна розрахувалася з Росією за спожитий в липні газ, сплативши 930 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перед засіданням Кабінету міністрів міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко.

«Заплатили за липневий газ 930 млн. дол.», - сказав він, при цьому не уточнивши, який обсяг газу було придбано Україною в липні.

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