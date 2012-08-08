«Сокар Енерджі Україна» купить одну нафтобазу і 26 АЗС

Українська "дочка" Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки (ДНКАР, SOCAR) компанія «Сокар Енерджі Україна» отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на придбання контрольного пакета акцій власника мережі АЗС і нафтобази «Атіква Естейт».

Як повідомила прес-служба SOCAR, в результаті цієї угоди «Сокар Енерджі Україна» отримає контроль над 26 АЗС в Одеській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській областях та однієї нафтобазою в Харківській області.

Пізніше група SOCAR планує провести ребрендинг цих активів відповідно до своїх корпоративних стандартів.

Як повідомляв УНІАН, «Сокар Енерджі Україна» планує до 2013 року збільшити мережу АЗС в Україні до 90-110 комплексів. У 2012 році компанія планує розширити свою мережу до 50 АЗС.

Довідка УНІАН. Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (ДНКАР, SOCAR) - найбільша державна нафтогазова компанія Азербайджану, в сферу діяльності якої входять розвідка, видобуток, переробка, транспортування та реалізація нафти, природного газу і газового конденсату.

«Сокар Енерджі Україна» управляє мережею АЗС SOCAR в Україні. У 2009 році компанія придбала близько 20 АЗС в Одеській і Миколаївській областях.