Кабмін затвердив ТЕО будівництва в Україні LNG-терміналу

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) будівництва в Україні терміналу з прийому зрідженого природного газу (LNG-термінал).

Як повідомив журналістам керівник Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів, були затверджені економічні показники і календарний план даного проекту.

Він також зазначив, що проект буде фінансуватися за рахунок інвестицій, частка держави становить 25%. Також, відповідаючи на питання журналістів, В.Каськів сказав, що вартість безпосередньо будівництва заводу становитиме 846 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2012 року компанія SOCOIN завершила розробку ТЕО національного проекту «LNG-термінал».

Орієнтовна вартість будівництва LNG-терміналу складе 846 млн євро.

Планується, що фінансування будівництва LNG-терміналу буде здійснюватися за принципом: 30% від загальної вартості складуть кошти консорціуму, в який увійде Україна, а 70% - за рахунок позикових коштів (кредитів, облігацій і т.д.).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований протягом 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже в 2016 році.

12 червня В.Каськів повідомив, що частка України в проекті «LNG-термінал» становитиме 25% +1 акція.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання зрідженого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

У вересні 2011 р. компанія Socoin (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-терміналу).

На сьогоднішній день потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний»; наземний LNG-термінал в районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).