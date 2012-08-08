Україна за 7 місяців скоротила імпорт газу з Росії на 39%

Україна за 7 місяців 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 39% - до 19 млрд куб. м, повідомили УНІАН у прес-службі держкомпанії «Укртрансгаз».

З початку 2012 року транзит природного газу через територію України до держав Західної Європи, за інформацією «Укртрансгазу», склав 49 млрд куб. м.

«При цьому всі заявки країн-споживачів виконуються в повному обсязі», - повідомляє прес-служба компанії.

Оператор газотранспортної системи Україні не називає порівняльних даних за транзитом. Рік тому «Укртрансгаз» повідомляв про транзит газу в січні-липні 2011 року в країни Західної Європи в обсязі 63,851 млрд куб. м.

Згідно з повідомленням прес-служби «Укртрансгаз», споживачам України за 7 місяців поточного року протранспортовано майже 29 млрд куб. м., що відповідає рівню показників аналогічного періоду минулого року.

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна за 6 місяці 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації до 16 млрд куб. м, що на 55% менше показників аналогічного періоду минулого року.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

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