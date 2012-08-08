«Нафтогаз» заощадив 570 млн кубометрів газу за рахунок модернізації активів

Державний енергохолдинг «Нафтогаз України» в січні-липні за рахунок модернізації своїх виробничих активів зумів заощадити 570 млн куб. м газу на 2,0 млрд грн, говориться в повідомленні компанії.

«Такої економії вдалося досягти за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів відповідно до положень програми підвищення енергоефективності компанії «Нафтогаз України» на 2010-2014 роки та програм енергозбереження дочірніх компаній та акціонерних підприємств Компанії», - повідомляє прес-служба компанії.

Зменшення витрат природного газу, говориться в повідомленні, стало можливим за рахунок модернізації газоперекачувальних агрегатів та іншого обладнання на компресорних станціях, впровадження систем утилізації тепла та сучасних електронних систем запалювання на газомотокомпресорах, заміни котельного обладнання.

У повідомленні компанії не вказано обсяг коштів, спрямованих на проведення даних заходів.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив про плани скоротити в поточному році імпорт газу до близько 27 мільярдів кубометрів з 40 мільярдів у 2011 році і в порівнянні з 52 мільярдами, які Україна зобов'язана імпортувати за умовами контракту.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Газотранспортна система України, оператором якої є «Нафтогаз», є другою за величиною в Європі і однією з найбільших в світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, у тому числі магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) складає 1449.

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